UkraineUkraine & United States
Студія з 30 річним досвідом в сфері розробки та дизайну. Розробляємо власні цифрові продукти для надання послуг.
Ми ведемо розробку сайтів з використанням власних платформ і працюємо в стеці технологій: PHP, JS, NodeJS, MySQL, HTML, CSS
Створення власних платформ і систем дозволяють нам розробляти більш ефективні, зручні і функціональні сайти
Основні наші продукти і послуги ми надаємо клієнтам по моделі підписки.
Наші продукти знаходяться в закритому доступі, що дозволяє нам підвищити їх ефективність і надійність, на відміну від популярних безкоштовних платформ.
Сайт - на якому ви можете ознайомитися з нашим сервісом з надання вам сайту на підписці, без оплати за його розробку.